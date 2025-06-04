Зеленский создал орган для поддержки военных и участников войны: указ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 4 июня образовал Координационный совет по вопросам реабилитации и поддержки военнослужащих и других лиц, участвующих в обороне Украины. Указ №389/2025 опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что Координационный совет по реабилитации военных – это орган при президенте, занимающийся поддержкой военнослужащих и участников войны.

Основные задачи совета: анализ потребностей в реабилитационных услугах, предложения по улучшению лечения и реабилитации, развитие новых учреждений и центров поддержки. Совет готовит законодательные инициативы и адаптирует опыт других стран. Он взаимодействует с государственными и общественными организациями для реализации своих задач.

Совет состоит из председателя, секретаря и членов, работающих на общественных началах. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал, а решения принимаются большинством голосов. Офис президента и Государственное управление обеспечивают техническую поддержку его работы.

Председателем Координационного совета назначен руководитель ОП Андрей Ермак.

3 июня 2025 года Зеленский провел перестановки в военном командовании, на сайте главы государства появились соответствующие указы.