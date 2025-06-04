Зеленський утворив орган для підтримки військових та учасників війни: указ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 4 червня утворив Координаційну раду з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь в обороні України. Указ №389/2025 опубліковано на сайті глави держави.

У документі зазначається, що Координаційна рада з реабілітації військових – це орган при президентові, який займається підтримкою військовослужбовців та учасників війни.

Основні завдання ради: аналіз потреб у реабілітаційних послугах, пропозиції щодо покращення лікування та реабілітації, розбудова нових закладів та центрів підтримки. Рада також готує законодавчі ініціативи та адаптує досвід інших країн. Вона взаємодіє з державними органами та громадськими організаціями для реалізації своїх завдань.

Рада складається з голови, секретаря та членів, які працюють на громадських засадах. Засідання проводяться не рідше ніж раз на квартал, а рішення ухвалюються більшістю голосів. Офіс президента та Державне управління забезпечують технічну підтримку її роботи.

Головою Координаційної ради призначено керівника ОП Андрія Єрмака.

3 червня 2025 року Зеленський провів перестановки у військовому командуванні, на сайті глави держави з'явилися відповідні укази.