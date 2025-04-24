Зеленский: США не должны говорить, что войну начала Украина, это больно слышать

Владимир Зеленский (Фото: EPA/KIM LUDBROOK)

Украинцам больно слышать обвинения в том, что Киев начал полномасштабную войну, а не Россия. Лидеру США Дональду Трампу нужно осознать, что агрессор – Россия. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я очень уважаю тот факт, что он ищет [мира]. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина… начала эту войну. Я считаю, что нашему народу больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает США как "сильного стратегического" партнера, который имеет влияние, и действительно хотела бы достичь мира через силу.

По словам Зеленского, это было бы полезно в отношениях с Россией, так как сила была бы направлена против страны, которая является агрессором.