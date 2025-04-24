Зеленський: США не повинні говорити, що війну розпочала Україна, це боляче чути
Українцям боляче чути звинувачення у тому, що Київ розпочав повномасштабну війну, а не Росія. Лідеру США Дональду Трампу слід усвідомити, що агресор – Росія. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.
"Я дуже поважаю той факт, що він шукає [миру]. Це його підхід. Але ви не повинні говорити, що Україна… розпочала цю війну. Я вважаю, що нашому народу боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", – сказав він.
Президент підкреслив, що Україна розглядає США як "сильного стратегічного" партнера, який має вплив, і дійсно хотіла б досягти миру через силу.
За словами Зеленського, це було б корисно у відносинах із Росією, оскільки сила була б спрямована проти країни, яка є агресором.
- 23 квітня у Білому домі заявили, що Зеленський рухається у "неправильному напрямку". А перед цим Трамп назвав "дуже шкідливою" заяву президента про Крим.
- 24 квітня Зеленський заявив, що у домовленостях про мир не буде того, що суперечить Конституції України. За його словами, новий документ уже має Трамп.
- Трамп сказав, що йому вдалося домовитись із РФ. Але, за його словами, він думав, що "із Зеленським буде простіше".