Зеленський: США не повинні говорити, що війну розпочала Україна, це боляче чути

Володимир Зеленський (Фото: EPA/KIM LUDBROOK)

Українцям боляче чути звинувачення у тому, що Київ розпочав повномасштабну війну, а не Росія. Лідеру США Дональду Трампу слід усвідомити, що агресор – Росія. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Я дуже поважаю той факт, що він шукає [миру]. Це його підхід. Але ви не повинні говорити, що Україна… розпочала цю війну. Я вважаю, що нашому народу боляче це чути. Ось чому ми так відреагували", – сказав він.

Президент підкреслив, що Україна розглядає США як "сильного стратегічного" партнера, який має вплив, і дійсно хотіла б досягти миру через силу.

За словами Зеленського, це було б корисно у відносинах із Росією, оскільки сила була б спрямована проти країни, яка є агресором.