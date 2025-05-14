Зеленский: Трампа надо убедить, что Путин лжет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что американского лидера Дональда Трампа следует убедить в том, что российский диктатор Владимир Путин врет в контексте мирного урегулирования. Об этом он заявил в интервью журналу Spiegel.

У Зеленского спросили, не беспокоит ли его то, что Трамп "намного больше" давит на Украину, чем на Путина.

"Трампа надо убедить, что Путин лжет. И мы должны подойти к делу разумно и показать, что не мы тормозим эти процессы", – сказал президент, имея в виду урегулирование войны России против Украины.

"И потому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только США могли увидеть, что Путин этого не хочет. Потому что если они это осознают, то можно ожидать давления с разных сторон", – продолжил глава государства.

Он добавил, что ожидает нового пакета санкций от Штатов. По мнению президента, он сильный и очень опасный для россиян.