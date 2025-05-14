Зеленский: Трампа надо убедить, что Путин лжет
Президент Владимир Зеленский считает, что американского лидера Дональда Трампа следует убедить в том, что российский диктатор Владимир Путин врет в контексте мирного урегулирования. Об этом он заявил в интервью журналу Spiegel.
У Зеленского спросили, не беспокоит ли его то, что Трамп "намного больше" давит на Украину, чем на Путина.
"Трампа надо убедить, что Путин лжет. И мы должны подойти к делу разумно и показать, что не мы тормозим эти процессы", – сказал президент, имея в виду урегулирование войны России против Украины.
"И потому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только США могли увидеть, что Путин этого не хочет. Потому что если они это осознают, то можно ожидать давления с разных сторон", – продолжил глава государства.
Он добавил, что ожидает нового пакета санкций от Штатов. По мнению президента, он сильный и очень опасный для россиян.
- 1 мая Politico писала, что Трамп несколько изменил риторику по отношению к Путину после пары месяцев непубличных дипломатических усилий со стороны Макрона и Стармера.
- 8 мая Волкер заявил, что Трамп предлагает России разные варианты для прекращения войны против Украины, надеясь задобрить Кремль.