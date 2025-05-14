Зеленський: Трампа треба переконати, що Путін бреше

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що американського лідера Дональда Трампа потрібно переконати в тому, що російський диктатор Володимир Путін бреше в контексті мирного врегулювання. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Spiegel.

У Зеленського запитали, чи не турбує його те, що Трамп "набагато більше" тисне на Україну, ніж на Путіна.

"Трампа треба переконати, що Путін бреше. І ми маємо підійти до справи розумно і показати, що не ми гальмуємо ці процеси", – сказав президент, маючи на увазі врегулювання війни Росії проти України.

"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки США, могли побачити, що Путін цього не хоче. Бо якщо вони це усвідомлюють, то можна очікувати тиску з різних сторін", – продовжив глава держави.

Він додав, що очікує нового пакета санкцій від Штатів. На думку президента, він сильний і дуже небезпечний для росіян.