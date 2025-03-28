Зеленский: Украина официально получила от США новый проект соглашения

Относительно информации в медиа президент отметил, что сейчас он "не хочет реагировать на каждый такой месседж" по поводу соглашения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Официально Украина получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых только 28 марта, с ним необходимо поработать юристам, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства рассказал во время брифинга.

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По его словам, официально Кабинет министров и Офис президента получили вариант или предложения США в пятницу.

Зеленский отметил, что новый документ необходимо сравнить с тем проектом, который ранее получила вице-премьер Юлия Свириденко во время двустороннего контакта с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом.

"Она [Свириденко] получила этот документ, я ей задал вопросы некоторые. Она сказала: очень сложно комментировать, [поскольку] это совсем другой документ – там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые, скажем так, ранее стороны уже отвергали", – рассказал Зеленский.

Президент хочет получить "конкретную рецензию юристов на самом высоком уровне" относительно нового документа от США и отметил, что пусть специалисты "сравнивают все эти соглашения, их уже очень много".

"И я буду воспринимать то соглашение, которое официально получила наша сторона. Формат [соглашения] изменен – давайте мы изучим этот формат и потом будем говорить. У нас есть Конституция Украины, в которой четко понятно, кому что [из ресурсов] принадлежит", – пояснил украинский лидер.

Относительно информации в медиа Зеленский отметил, что сейчас он "не хочет реагировать на каждый такой месседж" о соглашении.

27 марта издание Financial Times со ссылкой на трех неназванных украинских чиновников заявило, что новый вариант договора о полезных ископаемых из США может подорвать суверенитет Украины, вывести доходы за границу и усугубить зависимость Киева от Вашингтона.

Зеленский заявлял, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых.

В общем, по его словам, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет.