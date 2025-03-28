Зеленський: Україна офіційно отримала від США новий проєкт угоди

Стосовно інформації в медіа президент зазначив, що наразі він "не хоче реагувати на кожен такий меседж" стосовно угоди

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Офіційно Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини лише 28 березня, з ним необхідно попрацювати юристам, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів під час брифінгу.

За його словами, офіційно Кабінет міністрів та Офіс президента отримали варіант або пропозиції США у п'ятницю.

Зеленський зауважив, що новий документ необхідно порівняти з тим проєктом, який раніше отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко під час двостороннього контакту з головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом.

"Вона [Свириденко] отримала цей документ, я їй поставив запитання деякі. Вона сказала: дуже складно коментувати, [оскільки] це зовсім інший документ – там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які, скажімо так, раніше сторони відкидали вже", – розповів Зеленський.

Президент хоче отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні" стосовно нового документа від США й зазначив, що нехай фахівці "порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато".

"І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат [угоди] змінено – давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. У нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що [з ресурсів] належить", – пояснив український лідер.

Стосовно інформації в медіа Зеленський зазначив, що наразі він "не хоче реагувати на кожен такий меседж" стосовно угоди.

27 березня видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних українських високопосадовців заявило, що новий варіант договору про корисні копалини зі США може підірвати суверенітет України, вивести прибутки за кордон та поглибити залежність Києва від Вашингтона.

Зеленський заявляв, що не планує найближчим часом відвідувати Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини.

Загалом, за його словами, зарано говорити про договір, оскільки його остаточного варіанту досі немає.