Зеленський: Україна офіційно отримала від США новий проєкт угоди
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Офіційно Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини лише 28 березня, з ним необхідно попрацювати юристам, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів під час брифінгу.

За його словами, офіційно Кабінет міністрів та Офіс президента отримали варіант або пропозиції США у п'ятницю.

Зеленський зауважив, що новий документ необхідно порівняти з тим проєктом, який раніше отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко під час двостороннього контакту з головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом.

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"Вона [Свириденко] отримала цей документ, я їй поставив запитання деякі. Вона сказала: дуже складно коментувати, [оскільки] це зовсім інший документ – там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які, скажімо так, раніше сторони відкидали вже", – розповів Зеленський.

Президент хоче отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні" стосовно нового документа від США й зазначив, що нехай фахівці "порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато".

"І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат [угоди] змінено – давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. У нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що [з ресурсів] належить", – пояснив український лідер.

Стосовно інформації в медіа Зеленський зазначив, що наразі він "не хоче реагувати на кожен такий меседж" стосовно угоди.

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