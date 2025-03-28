Зеленський: Україна офіційно отримала від США новий проєкт угоди
Офіційно Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини лише 28 березня, з ним необхідно попрацювати юристам, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів під час брифінгу.
За його словами, офіційно Кабінет міністрів та Офіс президента отримали варіант або пропозиції США у п'ятницю.
Зеленський зауважив, що новий документ необхідно порівняти з тим проєктом, який раніше отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко під час двостороннього контакту з головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом.
"Вона [Свириденко] отримала цей документ, я їй поставив запитання деякі. Вона сказала: дуже складно коментувати, [оскільки] це зовсім інший документ – там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які, скажімо так, раніше сторони відкидали вже", – розповів Зеленський.
Президент хоче отримати "конкретну рецензію юристів на найвищому рівні" стосовно нового документа від США й зазначив, що нехай фахівці "порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато".
"І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат [угоди] змінено – давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити. У нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що [з ресурсів] належить", – пояснив український лідер.
Стосовно інформації в медіа Зеленський зазначив, що наразі він "не хоче реагувати на кожен такий меседж" стосовно угоди.
- 27 березня видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних українських високопосадовців заявило, що новий варіант договору про корисні копалини зі США може підірвати суверенітет України, вивести прибутки за кордон та поглибити залежність Києва від Вашингтона.
- Зеленський заявляв, що не планує найближчим часом відвідувати Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини.
- Загалом, за його словами, зарано говорити про договір, оскільки його остаточного варіанту досі немає.