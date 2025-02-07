Зеленский: Украина предлагает США совместную разработку ресурсов, а не передачу

В настоящее время под оккупацией находится менее 20% украинских минеральных запасов, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не предлагает просто передать свои ресурсы США, а стремится построить взаимовыгодное партнерство для их совместного использования. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от своих союзников как части любого урегулирования войны и открыта для заключения "соглашения" с США.

"Американцы больше всего помогли, и поэтому американцы должны больше заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они будут его иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", – сказал глава государства.

По его словам, Россия подробно знала о расположении ключевых ресурсов Украины благодаря еще советским геологическим исследованиям.

В настоящее время под оккупацией находится менее 20% украинских минеральных запасов, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов.

Украина владеет крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиации и космической отрасли, а также урана, используемого в ядерной энергетике и вооружении.

3 февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны в качестве условия для продолжения поддержки США в войне против России. Немецкий канцлер Шольц назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистическими и эгоцентричными". Впрочем, Зеленский поддержал Трампа.

В одном из пунктов Плана победы Украина предлагает заключить соглашения с ЕС и США о совместной защите, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов, как уран, титан и литий.