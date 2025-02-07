Зеленський: Україна пропонує США спільну розробку ресурсів, а не передання

Наразі під окупацією перебуває менш ніж 20% українських мінеральних запасів, зокрема близько половини родовищ рідкісноземельних елементів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ не пропонує просто передати свої ресурси США, а прагне вибудувати взаємовигідне партнерство для їхнього спільного використання. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Зеленський наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни та відкрита до укладання "угоди" зі США.

"Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", – сказав глава держави.

За його словами, Росія детально знала про розташування ключових ресурсів України завдяки ще радянським геологічним дослідженням.

Наразі під окупацією перебуває менш ніж 20% українських мінеральних запасів, зокрема близько половини родовищ рідкісноземельних елементів.

Україна володіє найбільшими в Європі запасами титану, який необхідний для авіації та космічної галузі, а також урану, що використовується в ядерній енергетиці та озброєнні.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

В одному з пунктів Плану перемоги Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, що стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.