Зеленский: Утвержден план перехода на новую организационную структуру ВСУ

Командирами корпусов должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективны офицеры с боевым опытом, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский утвердил план перехода на новую организационную структуру Вооруженных Сил Украины и создание корпусов. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

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По словам Зеленского, в понедельник, 3 февраля, был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о модернизации украинской армии.

"Уже был утвержден соответствующий план по переходу на новую организационную структуру ВСУ и созданию корпусов. Сохраняем внимание к этому – до выполнения. Корпусная система нужна", – подчеркнул президент.

Он добавил, что обсудил с Сырским подходы к назначению командиров корпусов.

"Это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением. Армия должна быть современной. И главное – ценить людей. Соответствующие решения будут обнародованы", – подчеркнул глава государства.

В ноябре 2024 года Зеленский сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда он отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала к солдату и снизить бюрократичность, то он не против этого.

3 февраля 2025 года Сырский заявил, что в ВСУ продолжается реформа организационной структуры войска. В частности, начались мероприятия по переходу на корпусную структуру.