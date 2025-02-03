Зеленський: Затверджено план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

Командирами корпусів мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський затвердив план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, у понеділок, 3 лютого, була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів про модернізацію української армії.

"Уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна", – наголосив президент.

Він додав, що обговорив із Сирським підходи до призначення командирів корпусів.

"Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", – акцентував глава держави.

У листопаді 2024 року Зеленський повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді він зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.

3 лютого 2025 року Сирський заявив, що у ЗСУ триває реформа організаційної структури війська. Зокрема, розпочалися заходи з переходу на корпусну структуру.