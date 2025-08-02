Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации 100-летнего соглашения с Британией

Законопроект о ратификации документа 2 августа зарегистрирован в парламенте

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту ратифицировать Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в карточке законопроекта №0332 на сайте Верховной Рады.

В ней отмечается, что инициатором проекта выступил глава государства.

В субботу, 2 августа, законопроект был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству парламента.

Это соглашение было заключено на основе соглашения по безопасности, подписанного 12 января 2024 года. Фактически документ расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продлевает его с десятилетнего на столетний срок.

16 января 2025 года Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве между странами. Документ предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Украина и Британия договорились о как минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи для Киева.