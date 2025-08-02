Зеленський вніс у Раду законопроєкт про ратифікацію 100-річної угоди з Британією

Законопроєкт про ратифікацію документа 2 серпня зареєстровано в парламенті

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту ратифікувати Угоду про 100-річне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії. Про це йдеться у картці законопроєкту №0332 на сайті Верховної Ради.

У ній зазначається, що ініціатором проєкту виступив глава держави.

У суботу, 2 серпня, законопроєкт було одержано Верховною Радою й передано на розгляд керівництву парламенту.

Цю угоду було укладено на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року. Фактично документ розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з 10-річного на 100-річний термін.

16 січня 2025 року Зеленський та Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство між країнами. Документ передбачає подальшу військову допомогу Києву.

Україна та Британія домовилися про щонайменше $3,6 млрд щорічної військової допомоги для Києва.