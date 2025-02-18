Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем – не сдача интересов Украины

Украина не может признать российскими ни одну из территорий, временно оккупированных Россией, подчеркнул президент

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Возвращение временно оккупированных территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов или нарушение суверенитета Украины. Об этом во время общения с украинскими и крымскотатарскими общинами в Анкаре заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Как президент, я являюсь гарантом Конституции", – заявил он, добавив, что Украина не может признать российскими ни одну из территорий, временно оккупированных Россией.

"Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине <...> Дипломатия – это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все стороны, заинтересованные в завершении войны, включая посредников и Россию, должны понимать: "Когда Украина говорит о дипломатии, она подразумевает бескровный путь восстановления справедливости для Украины".

Британский премьер Кир Стармер считает, что гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. В то же время он признает, что европейцам нужно делать больше. Такого же мнения и Зеленский.