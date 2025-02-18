Зеленський: Повернення територій дипломатичним шляхом – не здача інтересів України

Україна не може визнати російськими жодну з територій, які тимчасово окуповані Росією, наголосив президент

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Повернення тимчасово окупованих територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів чи порушення суверенітету України. Про це під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами в Анкарі заявив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

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"Як президент, я є гарантом Конституції", – заявив він, додавши, що Україна не може визнати російськими жодну з територій, які тимчасово окуповані Росією.

"Вони будуть українськими, й не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні <...> Дипломатія – це не означає здача інтересів, суверенітету нашої держави", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що всі сторони, зацікавлені у завершенні війни, включно з посередниками та Росією, мають розуміти: "Коли Україна говорить про дипломатію, вона має на увазі безкровний шлях до відновлення справедливості для України".

Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Водночас він визнає, що європейцям треба робити більше. Такої самої думки і Зеленський.