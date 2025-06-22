Зеленский ввел санкции против сотрудничающих с россиянами в оккупации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против сотрудничающих с врагом в оккупации. Документ №417/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Санкции касаются как физических, так и юридических лиц, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму. Также санкции касаются тех, кто помогает оправдывать агрессию и платит налоги оккупанту.

"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб – будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что правоохранители выявляют все схемы, которые используются в пользу оккупанта и против Украины, и блокируют их.

Украина работает, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров.

"Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто избрал Россию и войну", – резюмировал президент.

Под санкциями оказался бежавший из Украины нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук, тренер по боксу Эдуард Мечаков, продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин и другие.