Зеленский ввел санкции против сотрудничающих с россиянами в оккупации
Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против сотрудничающих с врагом в оккупации. Документ №417/2025 опубликован на сайте Офиса президента.
Санкции касаются как физических, так и юридических лиц, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму. Также санкции касаются тех, кто помогает оправдывать агрессию и платит налоги оккупанту.
"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб – будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", – сообщил Зеленский.
Он отметил, что правоохранители выявляют все схемы, которые используются в пользу оккупанта и против Украины, и блокируют их.
Украина работает, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров.
"Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто избрал Россию и войну", – резюмировал президент.
Под санкциями оказался бежавший из Украины нардеп от Слуги народа Артем Дмитрук, тренер по боксу Эдуард Мечаков, продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин и другие.
- 16 июня ЕС в год продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя.
- 20 июня Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, причастных к производству дронов в России.