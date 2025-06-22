Зеленський ввів санкції проти тих, хто співпрацює з росіянами в окупації
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій проти тих, хто співпрацює з ворогом в окупації. Документ №417/2025 опублікований на сайті Офісу президента.
Санкції стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму. Також санкції стосуються тих, хто допомагає виправдовувати агресію та сплачують податки окупанту.
"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", – повідомив Зеленський.
Він зазначив, що правоохоронці виявляють всі схеми, які використовуються на користь окупанта і проти України, блокують їх.
Україна працює для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів.
"Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", – резюмував президент.
Під санкціями опинилися нардеп від Слуги народу Артем Дмитрук, який втік з України, тренер з боксу Едуард Мечаков, продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин та інші.
- 16 червня ЄС на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя.
- 20 червня Зеленський запровадив санкції проти осіб і компаній, причетних до виробництва дронів у Росії.