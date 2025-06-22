Зеленський ввів санкції проти тих, хто співпрацює з росіянами в окупації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій проти тих, хто співпрацює з ворогом в окупації. Документ №417/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Санкції стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму. Також санкції стосуються тих, хто допомагає виправдовувати агресію та сплачують податки окупанту.

"І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб – реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що правоохоронці виявляють всі схеми, які використовуються на користь окупанта і проти України, блокують їх.

Україна працює для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів.

"Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", – резюмував президент.

Під санкціями опинилися нардеп від Слуги народу Артем Дмитрук, який втік з України, тренер з боксу Едуард Мечаков, продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин та інші.