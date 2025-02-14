Зеленский: Я буду встречаться только с одним россиянином – Путиным

Владимир Зеленский подчеркнул, что встретится с диктатором РФ после подготовки плана об окончании войны с США и Европой

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме диктатора РФ Владимира Путина. Об этом стало известно на панели "Будущее украинско-американское сотрудничество по безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Комментируя сообщения о возможных контактах с россиянами в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что у него запланировано много встреч в этой стране, что будут касаться возвращения депортированных детей и пленных.

"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, рады они или не рады этому. Но это не часть моих планов. Я буду встречаться только с одним россиянином – Путиным", – сказал Зеленский.

Он добавил, что встретится с диктатором РФ только после того, как будет общий план с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами.

"Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссными условиями", – подчеркнул глава государства.