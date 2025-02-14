Зеленский: Я буду встречаться только с одним россиянином – Путиным
Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме диктатора РФ Владимира Путина. Об этом стало известно на панели "Будущее украинско-американское сотрудничество по безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности.
Комментируя сообщения о возможных контактах с россиянами в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что у него запланировано много встреч в этой стране, что будут касаться возвращения депортированных детей и пленных.
"Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, рады они или не рады этому. Но это не часть моих планов. Я буду встречаться только с одним россиянином – Путиным", – сказал Зеленский.
Он добавил, что встретится с диктатором РФ только после того, как будет общий план с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами.
"Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссными условиями", – подчеркнул глава государства.