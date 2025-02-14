Зеленський: Я зустрічатимуся лише з одним росіянином – Путіним

Володимир Зеленський наголосив, що зустрінеться з диктатором РФ після підготовки плану про закінчення війни зі США та Європою

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічатися з жодними росіянами, окрім диктатора РФ Володимира Путіна. Про це стало відомо на панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво" на Мюнхенській безпековій конференції.

Коментуючи повідомлення про можливі контакти з росіянами у Саудівській Аравії, Зеленський заявив, що у нього заплановано багато зустрічей у цій країні, які стосуватимуться повернення депортованих дітей і полонених.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, раді вони чи не раді цьому. Але це не частина моїх планів. Я зустрічатимуся лише з одним росіянином – Путіним", – сказав Зеленський.

Він додав, що зустрінеться з диктатором РФ лише після того, як буде спільний план із президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

"Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ із компромісними умовами", – наголосив глава держави.