Зеленский: Я не вижу связи между делом Тимошенко и выборами в Украине

Глава государства заявил, что попытки развалить монобольшинство предпринимали еще пять лет назад различные политические и финансовые группы

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Pawel Supernak)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит связи между расследованием в отношении лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко и возможными выборами в Украине. Об этом он рассказал во время общения с медиа.

"Если серьезно, то я не вижу, как это связано с выборами в Украине", – отметил он.

Из обнародованных деталей следствия и видео складывается впечатление, что речь идет о попытках влияния на парламентское большинство, подчеркнул глава государства. Он отметил, что не понимает, как расследование может быть привязано к избирательному процессу.

"Развалить монобольшинство всегда было большим желанием различных или финансовых групп, или политических групп. С самого начала, еще начиная с существования монобольшинства, пять лет назад, с начала это делали финансовые группы, включая и Коломойского группу", – заявил он.

Президент отметил, что все эти группы пытались влиять на фракцию "Слуга народа", в частности, с целью принятия законов, которые были выгодны отдельным интересам. Были разные предложения и попытки развала большинства, однако монобольшинство сохранилось, а некоторые из участников этих процессов "не сохранили свою свободу".

Глава государства сообщил, что во время большой войны количество желающих влиять на парламент в Украине уменьшилось, поскольку многие крупные политические и финансовые группы выехали за границу. В то же время, по его словам, даже из-за границы предпринимались попытки влияния на работу парламента.

Зеленский подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения РФ парламентское большинство голосовало за все законы, которые были необходимы для сотрудничества с Европейским Союзом и Всемирным банком. Он отметил, что эти решения были важными для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Я знаю много депутатов, которые уже хотят прекратить свой депутатский срок или депутатский мандат. Но, тем не менее, есть война, есть вызовы войны, есть закон. Так что пока что всем нужно работать, как бы сложно ни было", – добавил Зеленский.