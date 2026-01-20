Зеленський: Я не бачу зв'язку між справою Тимошенко та виборами в Україні

Глава держави заявив, що спроби розвалити монобільшість робили ще п'ять років тому різні політичні та фінансові групи

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Pawel Supernak)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вбачає зв’язку між розслідуванням щодо лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та можливими виборами в Україні. Про це він розповів під час спілкування з медіа.

"Якщо серйозно, то я не бачу, як це пов'язано з виборами в Україні", – зазначив він.

Читайте також Лояльність за гроші. Що потрібно знати про конверти для депутатів

З оприлюднених деталей слідства та відео складається враження, що йдеться про спроби впливу на парламентську більшість, наголосив глава держави. Він зазначив, що не розуміє, як розслідування може бути прив’язане до виборчого процесу.

"Розвалити монобільшість завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, ще починаючи з існування монобільшості, п'ять років назад, з початку це робили фінансові групи, включаючи і Коломойського групу", – заявив він.

Президент зазначив, що всі ці групи намагалися впливати на фракцію "Слуга народу", зокрема, з метою ухвалення законів, які були вигідні окремим інтересам. Були різні пропозиції та спроби розвалу більшості, однак монобільшість збереглася, а дехто з учасників цих процесів "не зберіг свою свободу".

Глава держави повідомив, що під час великої війни кількість охочих впливати на парламент в Україні зменшилася, оскільки багато великих політичних і фінансових груп виїхали за кордон. Водночас, за його словами, навіть з-за кордону робилися спроби впливу на роботу парламенту.

Зеленський підкреслив, що під час повномасштабного вторгнення РФ парламентська більшість голосувала за всі закони, які були необхідні для співпраці з Європейським Союзом і Світовим банком. Він зазначив, що ці рішення були важливими для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або депутатський мандат. Але, тим не менш, є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", – додав Зеленський.