Зеленский заявил, что упрощено получение офицерских званий военными с боевым опытом

Это правильные социальные лифты для украинской армии, считает Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В украинской армии упростили процедуру получения офицерских званий военнослужащими, имеющими боевой опыт. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в понедельник, 30 декабря, было принято решение, помогающее украинской армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас – опыт полномасштабной войны.

"Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", – подчеркнул Зеленский.

И это правильные социальные лифты, отметил глава государства.