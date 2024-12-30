Зеленский заявил, что упрощено получение офицерских званий военными с боевым опытом
В украинской армии упростили процедуру получения офицерских званий военнослужащими, имеющими боевой опыт. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в понедельник, 30 декабря, было принято решение, помогающее украинской армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас – опыт полномасштабной войны.
"Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", – подчеркнул Зеленский.
И это правильные социальные лифты, отметил глава государства.
- 12 ноября 2024 года правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.