Зеленський заявив, що спрощено отримання офіцерських звань військовими з бойовим досвідом
В українській армії спростили процедуру отримання офіцерських звань військовослужбовцями, які мають бойовий досвід. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, у понеділок, 30 грудня, було ухвалене рішення, яке допомагає українській армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз – досвід повномасштабної війни.
"Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", – наголосив Зеленський.
І це правильні соціальні ліфти для армії, зазначив глава держави.
- 12 листопада 2024 року уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.