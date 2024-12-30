Зеленський заявив, що спрощено отримання офіцерських звань військовими з бойовим досвідом

Це правильні соціальні ліфти для української армії, вважає Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В українській армії спростили процедуру отримання офіцерських звань військовослужбовцями, які мають бойовий досвід. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у понеділок, 30 грудня, було ухвалене рішення, яке допомагає українській армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз – досвід повномасштабної війни.

"Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", – наголосив Зеленський.

І це правильні соціальні ліфти для армії, зазначив глава держави.