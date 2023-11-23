Зеленский: 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба

Так же как в 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря, 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба. Об этом президент Владимир Зеленский написал в X (Twitter).

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Президент напомнил, что начиная с 2022 года ВСУ освободили более половины захваченной Россией территории страны, а в 2023 году Украина выгнала флот РФ из большей части Черного моря.

"2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба", – написал Зеленский.

Он подчеркнул важность усиления ПВО Украины, заявил, что это "является наилучшей стратегической инвестицией в безопасность", и поблагодарил партнеров, которые вносят огромный вклад в нашу противовоздушную оборону.

Президент назвал пять причин, по которым важно усиление ПВО: это спасение жизней людей, создание условий для возвращения украинцев из-за рубежа, защита экспортных коридоров в Черном море, экономия ресурсов, которые потребуются для восстановления разрушенных домов, объектов критической инфраструктуры и энергосистем, а также приближение окончательной победы над Россией.

Зеленский уверен, что благодаря усилению украинской ПВО "наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе".

Как сообщил 22 ноября министр обороны Рустем Умеров, на совещании в формате "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию по усилению украинской ПВО.

В новый пакет военной помощи от Германии на $1,4 млрд вошли системы IRIS-T, тысячи противотанковых мин, комплект системы Patriot, 155-мм артиллерийские боеприпасы.

В 16-м "Рамштайне", который проходил 11 октября в Брюсселе, принял участие Зеленский. Тогда он призвал союзников не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.

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