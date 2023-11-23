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Зеленський: 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 10:05
Зеленський: 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

 Так само як у 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря, 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба. Про це президент Володимир Зеленський написав у X (Twitter).

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Президент нагадав, що починаючи з 2022 року ЗСУ звільнили понад половину захопленої Росією території країни, а 2023 року Україна вигнала флот РФ з більшої частини Чорного моря.

"2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба", – написав Зеленський.

Він наголосив на важливості посилення ППО України, заявив, що це "є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку", і подякував партнерам, які роблять величезний внесок у нашу протиповітряну оборону.

Президент назвав п'ять причин, з яких важливе посилення ППО: це порятунок життів людей, створення умов для повернення українців з-за кордону, захист експортних коридорів у Чорному морі, економія ресурсів, які будуть потрібні для відновлення зруйнованих будинків, об'єктів критичної інфраструктури та енергосистем, а також наближення остаточної перемоги над Росією.

Зеленський упевнений, що завдяки посиленню української ППО "наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі".

Сергій Бережний
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