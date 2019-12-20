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Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича

Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича - Фото
Евгений Солодко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.12.2019, 11:19

Солодко наградили "за вклад в развитие правового государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, высокий профессионализм"

Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №920/2019.

Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Политика подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прямой поддержке преступной организации "ЛНР", незаконном завладении имуществом Луганскуголь. Кроме того, ему инкриминировали нанесение ущебра правам, свободам и интересам граждан из-за принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - в разгар Революции достоинства. По сообщениям СМИ, это дело закрыто.

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Кроме Ефремова Солодко защищает экс-министра юстиции при Викторе Януковиче Александра Лавриновича. Его обвиняют в соучастии в узурпации власти беглым президентом. Также, по версии следствия, он растратил $1,1 млн бюджетных средств, закупив услуги американских фирм под видом юридической помощи в деле "Тимошенко против Украины", рассмотрение которого на момент закупки было завершено.

Помимо прочего Солодко является адвокатом экс-главы Госфинуслуг Василия Волги, которого в 2012 году осудили на пять лет за покушение на получение взятки.

  • Петиция, которая призывает отменить указ президента о присвоении звания заслуженный юрист Украины депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения Зеленским.

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Евгений Солодко Владимир Зеленский александр лавринович Александр Ефремов юрист василий волга заслуженный юрист
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