Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича

Евгений Солодко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №920/2019.

Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Политика подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, прямой поддержке преступной организации "ЛНР", незаконном завладении имуществом Луганскуголь. Кроме того, ему инкриминировали нанесение ущебра правам, свободам и интересам граждан из-за принятия диктаторских законов 16 января 2014 года - в разгар Революции достоинства. По сообщениям СМИ, это дело закрыто.

Читайте также: За что Ющенко дал Богдану звание заслуженного юриста - Схемы

Кроме Ефремова Солодко защищает экс-министра юстиции при Викторе Януковиче Александра Лавриновича. Его обвиняют в соучастии в узурпации власти беглым президентом. Также, по версии следствия, он растратил $1,1 млн бюджетных средств, закупив услуги американских фирм под видом юридической помощи в деле "Тимошенко против Украины", рассмотрение которого на момент закупки было завершено.



Помимо прочего Солодко является адвокатом экс-главы Госфинуслуг Василия Волги, которого в 2012 году осудили на пять лет за покушение на получение взятки.

Петиция, которая призывает отменить указ президента о присвоении звания заслуженный юрист Украины депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения Зеленским.

Читайте также: Зам Данилюка о Ефремове: Это просто проект Российской Федерации