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Зеленский детективам НАБУ: Будут давить – сообщайте нам

Зеленский детективам НАБУ: Будут давить – сообщайте нам - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.10.2019, 16:07

По словам президента, у антикоррупционных органов "будут развязаны руки" во время его правления

Президент Владимир Зеленский во время визита в Национальное антикоррупционное бюро призвал детективов сообщать о давлении на них, передает пресс-служба главы государства.

"Мы на вас влиять не будем, но если кто-то давит, вы нам говорите – будем давить на них. Если будут возникать проблемы – обращайтесь", - заявил президент во время выступления.

Зеленский также добавил, что общество ждет от антикоррупционных органов "результатов работы" - и при его каденции у них будут "развязаны руки".

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Владимир Зеленский набу
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