Зеленский детективам НАБУ: Будут давить – сообщайте нам

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Национальное антикоррупционное бюро призвал детективов сообщать о давлении на них, передает пресс-служба главы государства.

"Мы на вас влиять не будем, но если кто-то давит, вы нам говорите – будем давить на них. Если будут возникать проблемы – обращайтесь", - заявил президент во время выступления.

Зеленский также добавил, что общество ждет от антикоррупционных органов "результатов работы" - и при его каденции у них будут "развязаны руки".

Ранее сегодня НАБУ проиграло первый суд по делу экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Читайте также: Зеленский - инвесторам: Пришел прокурор или чинуша? Звоните мне