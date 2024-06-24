Зеленский: Для дронов СБУ расстояние в 1500 км не является проблемой

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для беспилотников Службы безопасности Украины расстояние в 1500 км уже не проблема для поражения целей на территории России. Об этом глава государства сказал на мероприятии по случаю 30-летия создания Центра специальных операций "А" СБУ.

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Украинский лидер отметил, что среди результатов работы бойцов ЦСО "А" СБУ – уничтожение экономического потенциала России, работающего на войну, ударами по нефтяной инфраструктуре: поражено более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и баз.

"Для дронов СБУ уже и расстояние в 1500 км не проблема. Вместе с успехами Вооруженных Сил Украины и нашей разведки это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины завершение этой войны, обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность России за все совершенное против Украины и наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил воинов государственными наградами и вручил погоны генерал-майора начальнику ЦСО "А" СБУ Евгению Хмаре и погоны бригадного генерала – первому заместителю начальника центра Денису Килимнику.

1 апреля глава Минцифры Федоров заявил, что большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским НПЗ, имеют радиус действия 700-1000 км, но у Сил обороны есть дроны, способные пролететь более 1000 км.

9 мая дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

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