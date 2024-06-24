Зеленський: Для дронів СБУ відстань у 1500 км не є проблемою

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що для безпілотників Служби безпеки України відстань у 1500 км вже не є проблемою для ураження цілей на території Росії. Про це глава держави сказав на заході з нагоди 30-річчя створення Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

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Український лідер зазначив, що серед результатів роботи бійців ЦСО "А" СБУ – знищення економічного потенціалу Росії, який працює на війну, ударами по нафтовій інфраструктурі: уражено понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз.

"Для дронів СБУ вже й відстань у 1500 км не є проблемою. Разом з успіхами Збройних Сил України та нашої розвідки це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України завершення цієї війни, забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України й наших людей", – наголосив Зеленський.

Президент відзначив воїнів державними нагородами та вручив погони генерал-майора начальникові ЦСО "А" СБУ Євгенію Хмарі й погони бригадного генерала – першому заступникові начальника центру Денису Килимнику.

1 квітня глава Мінцифри Федоров заявив, що більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських НПЗ, мають радіус дії 700-1000 км, але у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.

9 травня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані.

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