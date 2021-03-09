Зеленский допустил возможность встречи с Путиным, если нормандские переговоры не состоятся

О готовности встречаться отдельно с каждым из лидеров нормандской четверки, включая президента России Владимира Путина, заявил сегодня, 9 марта, президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме Украина 30.

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По словам Зеленского, встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) готовится, но если ее не будет, он найдет формат, чтобы встретиться с каждым из лидеров стран-участниц.

"Как говорят, если гора не идет к Магомету, ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно", – заявил Зеленский и отметил, что уже сообщил об этом западным партнерам.

"Откладывать постоянно решение этого важного вопроса (переговоров по Донбассу – ред.) не выйдет", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал, что в среду, 10 марта, пройдут переговоры об усилении контроля за ситуацией на фронте на фоне участившихся провокаций.

15 февраля 2021-го глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно договориться по Донбассу. По его словам, это уже увидел и Зеленский.

12 января в Берлине прошла встреча советников лидеров стран нормандской четверки, 27 января она была продолжена в формате видеоконференции.

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Денис Юдин

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