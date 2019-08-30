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Зеленский отправится в Польшу: известно, с кем там встретится

Зеленский отправится в Польшу: известно, с кем там встретится - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 11:02

Завтра, 31 августа, президент встретится в Варшаве с руководством страны-соседки

В последний день лета президент Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Польшу. Вояж главы государства состоится по приглашению польского коллеги Анджея Дуды, пишет пресс-служба Офиса президента.

В Варшаве Зеленский, помимо Дуды, проведет переговоры с местным премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября в Польше отмечают 80-ю годовщину со дня начала Второй мировой войны. Приглашены лидеры многих стран, президент страны-оккупанта России Владимир Путин - нет.

Зеленский примет участие в этих мемориальных мероприятиях и, как отметили в ОП, проведет ряд встреч с лидерами других стран, которые также будут на церемонии.

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Владимир Зеленский польша
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