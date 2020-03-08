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Зеленский: Это я предложил отправить Скалецкую на обсервацию в Новые Санжары

Зеленский: Это я предложил отправить Скалецкую на обсервацию в Новые Санжары - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
08.03.2020, 13:05

Президент Владимир Зеленский заверяет, что экс-глава Минздрава Скалецкая сама согласилась на его предложение пройти обсервацию

Отправить экс-министра здравоохранения Зоряну Скалецкую на обсервацию вместе с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса людьми было идеей президента. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

"Это был ее выбор, но предложил это я", — сказал Зеленский.

Журналисты The Guardian утверждают, что после этой фразы Зеленский "улыбнулся так, что стало понятно: у Скалецкой не было много вариантов выбора".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Зоряна Скалецкая обсервация Новые Санжары
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