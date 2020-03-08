Зеленский: Это я предложил отправить Скалецкую на обсервацию в Новые Санжары

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Отправить экс-министра здравоохранения Зоряну Скалецкую на обсервацию вместе с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса людьми было идеей президента. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

"Это был ее выбор, но предложил это я", — сказал Зеленский.

Журналисты The Guardian утверждают, что после этой фразы Зеленский "улыбнулся так, что стало понятно: у Скалецкой не было много вариантов выбора".

Смотрите также: 16 мгновений Гончарука, или Что полезного успело сделать уволенное правительство