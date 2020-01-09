Зеленский: Государство поможет семьям жертв крушения Boeing

Украина предоставит родственникам погибших в крушении пассажирского Boeing 737 МАУ в Иране всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.
Президент написал, что встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе.
"Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - заявил Зеленский.
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