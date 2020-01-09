Зеленский: Государство поможет семьям жертв крушения Boeing

Встреча Владимира Зеленского с родственниками погибших в авиакатастрофе (Фото: Facebook президента)

Украина предоставит родственникам погибших в крушении пассажирского Boeing 737 МАУ в Иране всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

Президент написал, что встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе.

"Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - заявил Зеленский.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

LIGA.net вела хронику катастрофы

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