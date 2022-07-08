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Зеленский: Хочу, чтобы Путин осознал – он отвечает за кровавую войну и может ее закончить

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 09:43
Зеленский: Хочу, чтобы Путин осознал – он отвечает за кровавую войну и может ее закончить - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

У президента Владимира Зеленского нет особого месседжа российскому диктатору Владимиру Путину, однако он хочет, чтобы тот осознал, что отвечает за войну против Украины и может ее завершить. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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Ведущий спросил: если бы Путин смотрел интервью прямо сейчас, то что бы ему сказал Зеленский.

"Я не считаю его такой личностью, которой надо что-то специально доносить. У нас – кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. Чтобы он осознавал, что сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор – уже за ним: продолжать или завершить", – ответил президент.  

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин
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