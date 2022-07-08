Зеленский: Хочу, чтобы Путин осознал – он отвечает за кровавую войну и может ее закончить

У президента Владимира Зеленского нет особого месседжа российскому диктатору Владимиру Путину, однако он хочет, чтобы тот осознал, что отвечает за войну против Украины и может ее завершить. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведущий спросил: если бы Путин смотрел интервью прямо сейчас, то что бы ему сказал Зеленский.

"Я не считаю его такой личностью, которой надо что-то специально доносить. У нас – кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. Чтобы он осознавал, что сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор – уже за ним: продолжать или завершить", – ответил президент.

В этом же интервью Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдавать свою землю ради "мирного соглашения" и окончания войны.

Читайте также: Джонсон: Уступки Путину приведут лишь к катастрофе, он воспримет их как награду

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.