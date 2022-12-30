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Зеленский и Байден не обсуждали никаких моделей окончания войны — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 10:12
Зеленский и Байден не обсуждали никаких моделей окончания войны — Кулеба - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не обсуждали никаких моделей окончания войны РФ против Украины на встрече 21 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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По его словам, никакие модели на переговорах Байдена и Зеленского не обсуждались, а Вашингтон не поднимал подобные вопросы. Он отметил, что встреча глав государств была искренней и благосклонной. 

"Это был стопроцентно эффективный визит, но он стал таким, как благодаря подготовке президента и украинской дипломатии, так и благодаря тому, что США также хотели, чтобы этот визит стал полностью успешным. Это впервые на моей памяти была такая открытость американской администрации", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что позиция Украины четкая — выход на границы 1991 года без каких-либо уступок, а остальные могут говорить о чем угодно. 

Читайте также: Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией. Красные линии меня не интересуют 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война дмитрий кулеба переговоры с россией джо байден
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