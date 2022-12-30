Зеленский и Байден не обсуждали никаких моделей окончания войны — Кулеба
Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не обсуждали никаких моделей окончания войны РФ против Украины на встрече 21 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
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По его словам, никакие модели на переговорах Байдена и Зеленского не обсуждались, а Вашингтон не поднимал подобные вопросы. Он отметил, что встреча глав государств была искренней и благосклонной.
"Это был стопроцентно эффективный визит, но он стал таким, как благодаря подготовке президента и украинской дипломатии, так и благодаря тому, что США также хотели, чтобы этот визит стал полностью успешным. Это впервые на моей памяти была такая открытость американской администрации", — сказал Кулеба.
Дипломат заявил, что позиция Украины четкая — выход на границы 1991 года без каких-либо уступок, а остальные могут говорить о чем угодно.
- Война России против Украины закончится, когда Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта, заявлял Зеленский.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет последовательно освобождать все свои территории до выхода на границы 1991 года, включая Крым.
- Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года.
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