Зеленский и Хомчак согласовали применение ВСУ

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, который рассказал о том, как сейчас обстоят дела в армии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский "рассмотрел и согласовал документы", устанавливающие порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны.

Такие документы определяют стратегические цели, задачи, состав ВСУ и других компонентов сил обороны государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Со следующего года в Украине должен начаться процесс внедрения стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск. Зеленский сказал Хомчаку, что эта работа "не должна стать имитацией".

"При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек. <...> Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул президент.

Сегодня ВСУ отвели войска от Станицы, отошли ли боевики - неизвестно. ОБСЕ наблюдает.

21 мая Зеленский назначил Хомчака НГШ вместо Виктора Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины.

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