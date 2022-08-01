Зеленский провел полуторачасовые переговоры с Макроном и планирует – с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Переговоры, длившиеся полтора часа, касались в основном вопросов, связанных с войной, сообщил Офис президента.

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Скоро Зеленский также может переговорить с президентом США Джо Байденом, говорится в другом сообщении

Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и обсудил с ним вопросы поставки оружия.

"Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи по безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении", — говорится в сообщении.

Зеленский и Макрон также затронули проблематику военных преступлений, которые Россия продолжает совершать в Украине. "Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этому", – заявил Зеленский.

Отдельно президенты обсудили:

→ вопросы макрофинансовой поддержки Украины;

→ послевоенное восстановление Украины и участие в нем Франции;

→ возобновление морского экспорта зерна из Украины;

→ результаты африканского турне Макрона;

→ возможное участие Макрона в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.

Андрей Водяный

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