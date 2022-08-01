Зеленский провел полуторачасовые переговоры с Макроном и планирует – с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Переговоры, длившиеся полтора часа, касались в основном вопросов, связанных с войной, сообщил Офис президента.
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Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и обсудил с ним вопросы поставки оружия.
"Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине помощи по безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении", — говорится в сообщении.
Зеленский и Макрон также затронули проблематику военных преступлений, которые Россия продолжает совершать в Украине. "Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этому", – заявил Зеленский.
Отдельно президенты обсудили:
→ вопросы макрофинансовой поддержки Украины;
→ послевоенное восстановление Украины и участие в нем Франции;
→ возобновление морского экспорта зерна из Украины;
→ результаты африканского турне Макрона;
→ возможное участие Макрона в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.
- 15 июня Макрон заявил, что желает Украине победы в войне, но, по его мнению, Зеленскому все равно придется вести переговоры с Россией.
- В начале июня президент Франции рассказал, что потратил на переговоры с Владимиром Путиным "сотню часов" и заявил, что с Россией нужно поддерживать контакты: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы смогли найти выход с помощью дипломатических каналов".
- Его слова вызвали резкую реакцию в офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "пока кто-то просит не унижать Россию", она подло обстреливает столицу Украины ракетами. Зеленский сказал, что не понимает, что подразумевается под "унижением России".
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