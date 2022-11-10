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Зеленский и Сунак обсудили Херсон. Согласились, что нужно быть осторожнее с заявлениями РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 15:37
Зеленский и Сунак обсудили Херсон. Согласились, что нужно быть осторожнее с заявлениями РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили отступление российских оккупантов из Херсона. Об этом сообщил спикер Даунинг-стрит, которого цитирует The Guardian.

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В разговоре Сунак подтвердил обязательство Лондона продолжать оказывать Украине военную помощь — оба лидера согласились, что необходимо проявлять осторожность в отношении заявлений России об отступлении из Херсона, пока город не вернется под контроль Украины. 

Зеленский и Сунак заявили, что вывод россиян из Херсона продемонстрирует "значительный прогресс" Вооруженных Сил Украины и усилит слабость наступления России. 

Британский премьер высоко оценил действия ВСУ и заверил украинского президента в непоколебимой военной, экономической и политической поддержке, а также "выразил ужас" в связи с ударами РФ по гражданской инфраструктуре. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания Украина война военная помощь риши сунак
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