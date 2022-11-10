Зеленский и Сунак обсудили Херсон. Согласились, что нужно быть осторожнее с заявлениями РФ
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили отступление российских оккупантов из Херсона. Об этом сообщил спикер Даунинг-стрит, которого цитирует The Guardian.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В разговоре Сунак подтвердил обязательство Лондона продолжать оказывать Украине военную помощь — оба лидера согласились, что необходимо проявлять осторожность в отношении заявлений России об отступлении из Херсона, пока город не вернется под контроль Украины.
Зеленский и Сунак заявили, что вывод россиян из Херсона продемонстрирует "значительный прогресс" Вооруженных Сил Украины и усилит слабость наступления России.
Британский премьер высоко оценил действия ВСУ и заверил украинского президента в непоколебимой военной, экономической и политической поддержке, а также "выразил ужас" в связи с ударами РФ по гражданской инфраструктуре.
- Великобритания предоставит Украине зимнее снаряжение, которое поможет Вооруженным Силам Украины спокойно пережить период холодов.
- В сентябре сообщалось, что около 5000 военнослужащих ВСУ уже прошли подготовку в Великобритании.
- 26 октября Австралия пообещала передать Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster и отправить военных инструкторов в Великобританию учить военнослужащих ВСУ.
Читайте также: Столтенберг посетит в Великобритании базу, где учат украинских военных
Комментарии