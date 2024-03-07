Кулеба о Залужном: Зеленский искал посла в Британии с глубоким военным бэкграундом

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Президент Владимир Зеленский выбрал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, в частности, из-за его "военного бекграунда". Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Действительно, президент очень долго искал максимально сильного кандидата на должность в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста, потому что Британия – это не просто наш особый стратегический партнер, это один из лидеров в военном деле и военной помощи Украине", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Британия – это страна, которая имеет видение военной стратегии не только насчет войны на суше, но и войны на море, и в целом насчет "глобальных военных дел". Именно поэтому, по его словам, новый посол должен был иметь "глубокий военный бэкграунд".

Кроме того, как отметил Кулеба, в Лондоне присутствуют посольства стран так называемого глобального юга, поэтому назначение на должность в Британии – это не только о двусторонних отношениях Лондона и Киева.

"Туда не отправляют лишь бы кого… И в общении с этими послами, которые работают в Лондоне, я убежден, что Валерий Залужный там будет одной из самых уважаемых фигур и принесет много пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для кулуарной дипломатии со странами Африки, Азии и Латинской Америки", – сказал Кулеба.

Он также сообщил, что у него с Залужным было несколько разговоров, из которых он "абсолютно убедился", что у генерала "лежит душа к дипломатической работе".

"И более того – даже профильное образование у него тоже есть, он в 2020 году получил диплом магистра по специальности "международные отношения", – подчеркнул министр.

На фоне этого Кулеба считает согласование кандидатуры Залужного "очень логичным шагом". Он отметил, что как глава МИД он заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент взвесил все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой. Поэтому это однозначно усиление для нашей системы, решение, соответствующее и интересам МИД, и интересам, я думаю, Валерия Залужного, и интересам Украины", – сказал Кулеба.

7 марта МИД сообщил, что президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.

Зеленский, комментируя согласование, сказал, что Залужный сам ему говорил "именно о таком направлении для себя – дипломатическом".

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