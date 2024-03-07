Політолог про відставку Залужного: Його звільнення точно послабило українську армію

Микола Давидюк (Фото: скриншот відео)

Політолог Микола Давидюк вважає, що звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України послабило українську армію. Про це він розповів у випуску LIGA.Подкаст.

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Відповідаючи на запитання ведучої щодо відставки Залужного, Давидюк заявив, що цим звільненням президент Володимир Зеленський послабив українську армію, але посилив ексголовкома як теоретично перспективного політика.

"У нас була суперсила, яку точно боялися росіяни, яку вони точно не хотіли бачити тут і зараз. У нього 400 000 знищених окупантів — більше, ніж у Хмельницького, Сагайдачного чи Мазепи", – сказав Давидюк.

Політолог зазначив, що вибори під час війни проводити недоцільно, адже росіяни цим скористаються, тому запитання щодо того, чи піде Залужний в політику – не на часі.

Розмірковуючи про довіру українців до посадовців, він заявив, що під час повномасштабної війни Залужний був завжди в рейтингу на першому місці. А Зеленський після його відставки спустився на третє місце, поступившись начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

"У військових під час війни завжди була висока довіра. У Шарля де Голля теж була висока довіра, він двічі ставав президентом, який як військовий зробив для Франції дуже багато, зокрема ядерну зброю. Чи захоче Залужний бути "де Голлем" – піти в політику і стати президентом, чи захоче стати "Маннергеймом" – залишитись в історії виключно як генерал – це питання до нього. Але це вибір, і я думаю, що він його зробить", – резюмував Давидюк.

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді.

9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

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