Политолог об отставке Залужного: Его увольнение точно ослабило украинскую армию

Николай Давыдюк (Фото: скриншот видео)

Политолог Николай Давыдюк считает, что увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины ослабило украинскую армию. Об этом он рассказал в выпуске LIGA. Подкаст.

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Отвечая на вопрос ведущей об отставке Залужного, Давыдюк заявил, что этим увольнением президент Владимир Зеленский ослабил украинскую армию, но усилил экс-главкома как теоретически перспективного политика.

"У нас была суперсила, которую точно боялись россияне, которую они точно не хотели видеть здесь и сейчас. У него 400 000 уничтоженных оккупантов — больше, чем у Хмельницкого, Сагайдачного или Мазепы", — сказал Давыдюк.

Политолог отметил, что выборы во время войны проводить нецелесообразно, ведь россияне этим воспользуются, поэтому вопрос относительно того, пойдет ли Залужный в политику – не ко времени.

Размышляя о доверии украинцев к чиновникам, он заявил, что во время полномасштабной войны Залужный всегда был в рейтинге на первом месте. А Зеленский после его отставки спустился на третье место, уступив начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову.

"У военных во время войны всегда было высокое доверие. У Шарля де Голля тоже было высокое доверие, он дважды становился президентом, который как военный сделал для Франции очень много, в том числе ядерное оружие. Захочет ли Залужный быть "де Голлем" – пойти в политику и стать президентом, захочет ли стать "Маннергеймом" – остаться в истории исключительно как генерал – это вопрос к нему. Но это выбор, и я думаю, что он его сделает", – резюмировал Давыдюк.

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту.

9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

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