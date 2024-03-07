Кулеба про Залужного: Зеленський шукав посла у Британії із глибоким військовим бекграундом

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Президент Володимир Зеленський обрав кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, зокрема, через його "військовий бекграунд". Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Дійсно, президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні. І однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту, тому що Британія – це не просто наш особливий стратегічний партнер, це один із лідерів у військовій справі і військовій допомозі Україні", – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Британія – це країна, яка має бачення військової стратегії не лише щодо війни на суходолі, а й щодо війни на морі і взагалі щодо "глобальних військових справ". Саме тому, за його словами, новий посол повинен був мати "глибокий військовий бекграунд".

Крім того, як наголосив Кулеба, у Лондоні присутні посольства країн так званого глобального півдня, тому призначення на посаду у Британії – це не лише про двосторонні відносини Лондона і Києва.

"Туди не відправляють аби кого… І в спілкуванні із цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний там буде однією із найбільш шанованих фігур і принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але і для кулуарної дипломатії із країнами Африки, Азії та Латинської Америки", – сказав Кулеба.

Він також повідомив, що мав із Залужним декілька розмов, з яких він "абсолютно переконався", що у генерала "лежить душа до дипломатичної роботи".

"І більше того – навіть профільна освіта в нього теж є, він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю "міжнародні відносини", – наголосив міністр.

На тлі цього Кулеба вважає погодження кандидатури Залужного "дуже логічним кроком". Він зазначив, що як очільник МЗС він зацікавлений у сильному послі в Лондоні.

"Президент зважив всі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою. Тому це однозначно підсилення для нашої системи, рішення, яке відповідає і інтересам МЗС, і інтересам, я думаю, Валерія Залужного, і інтересам України", – сказав Кулеба.

7 березня МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії.

Зеленський, коментуючи погодження, сказав, що Залужний сам йому говорив "саме про такий напрямок для себе – дипломатичний".

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