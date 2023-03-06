Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — ввел туда зама Резникова
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, туда был введен заместитель министра обороны Александр Павлюк. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
На основе предложения Совета нацбезопасности и обороны Зеленский ввел генерала Павлюка в состав Ставки ВГК.
Указ подписан 6 марта и набирает силу с момента его публикации.
Александр Павлюк является генерал-лейтенантом Вооруженных Сил Украины, 4 марта 2022 года был награжден звездой Героя Украины. С июля 2021 года по март 2022 года командовал Операцией объединенных сил на Донбассе, с марта по май 2022 года был главой Киевской областной военной администрации.
Павлюк был назначен заместителем министра обороны Алексея Резникова 14 февраля.
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