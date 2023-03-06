UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — ввел туда зама Резникова

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 10:21
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — ввел туда зама Резникова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, туда был введен заместитель министра обороны Александр Павлюк. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На основе предложения Совета нацбезопасности и обороны Зеленский ввел генерала Павлюка в состав Ставки ВГК. 

Указ подписан 6 марта и набирает силу с момента его публикации.

Александр Павлюк является генерал-лейтенантом Вооруженных Сил Украины, 4 марта 2022 года был награжден звездой Героя Украины. С июля 2021 года по март 2022 года командовал Операцией объединенных сил на Донбассе, с марта по май 2022 года был главой Киевской областной военной администрации.

Павлюк был назначен заместителем министра обороны Алексея Резникова 14 февраля.

Читайте также: Интервью | Министр войны. Резников о Зеленском и стране: каждый c 18 лет должен учиться стрелять

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война александр павлюк Ставка Верховного Главнокомандующего
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 