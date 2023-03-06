Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего — ввел туда зама Резникова

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, туда был введен заместитель министра обороны Александр Павлюк. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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На основе предложения Совета нацбезопасности и обороны Зеленский ввел генерала Павлюка в состав Ставки ВГК.

Указ подписан 6 марта и набирает силу с момента его публикации.

Александр Павлюк является генерал-лейтенантом Вооруженных Сил Украины, 4 марта 2022 года был награжден звездой Героя Украины. С июля 2021 года по март 2022 года командовал Операцией объединенных сил на Донбассе, с марта по май 2022 года был главой Киевской областной военной администрации.

Павлюк был назначен заместителем министра обороны Алексея Резникова 14 февраля.

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Дмитро Гриниченко

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