Ани Лорак, Повалий, Медведчук и другие. Зеленский лишил госнаград 34 предателей: список

В ОП отметили, что к части лиц санкции были применены впервые

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек.– бывших нардепов, министров, политиков и других. – бывших нардепов, министров, политиков и других. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Как отметили в Офисе президенту, к 10 из этих лиц применен максимальный набор санкций – 21 вид. Их не только лишили государственных наград, но также заблокировали активы, аннулировали лицензии и разрешения, а также полностью прекратили торговые операции.

А к семи лицам из 34 санкции были применены впервые. В частности, речь идет о бывшем заместителе председателя Партии регионов главе фракции Александре Ефремове. Он имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Также впервые санкции применили против первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина. Он был награжден орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Также под санкциями оказались восемь человек, против которых уже были применены ограничения. Речь идет про:

→ экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, награжденного орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

→ экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, у которого были ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания "Заслуженный деятель науки и техники".

→ бывшего премьер-министра Николая Азарова, который имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени. Также носил звание "Заслуженный экономист Украины".

→ бывшего генпрокурор Виктор Пшонка, награжденный орденом "За заслуги" ІІІ степени.

→ Экс-нардепа Андрей Деркач, у которого был орден "За заслуги" ІІІ степени.

→ председателя Русской православной церкви патриарх Кирилла (Владимира Гундяева), у которого был орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Также президент лишил почетного звания "Народный артист Украины" российских певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Александра Малинина. Также это звание лишился композитора Игорь Крутой.

Певицы Ани Лорак (Каролина Куек) и Таисия Повалий были лишены звания "Заслуженный артист Украины".

Также в список вошли:

→ бывший нардеп, а ныне "гауляйтер" Запорожской области Евгений Балицкий – орден "За заслуги" III степени.

→ украинский политик, а ныне член "общественной палаты Крыма" Александр Баталин – звание "Герой Украины", ордена "За заслуги" I-II степени, Ярослава Мудрого V степени.

→ советский и российский киноактер Владимир Бортко – звание "Народный артист Украины".

12 ноября Украина ввела новые санкции против России и Белоруссии. В списке оказались аэропорты и "губернатор" Севастополя.

20 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград предателей Украины.