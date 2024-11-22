Ані Лорак, Повалій, Медведчук та інші. Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників: список

В ОП зазначили, що до частини осіб санкції були застосовані вперше

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 осіб – колишніх нардепів, міністрів, політиків та інших. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Як зазначили в Офісі президента, до 10 із цих осіб застосовано максимальний набір санкцій – 21 вид. Їх було не тільки позбавлено державних нагород, а також заблоковано активи, анульовано ліцензії та дозволи, а також повністю припинено торгівельні операції.

А до сімох осіб із-поміж 34 санкції були застосовані вперше. Зокрема, йдеться про колишнього заступника голови Партії регіонів та очільника фракції Олександра Єфремова. Він мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів і князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також уперше санкції застосували проти першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна. Він був нагороджений орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів і мав звання "Заслужений юрист України".

Також під санкціями опинилися вісім осіб, проти яких вже були застосовані обмеження. Йдеться про:

→ екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів і князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання "Заслужений юрист України";

→ ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, який мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання "Заслужений діяч науки й техніки";

→ експрем'єр-міністра Миколу Азарова, який мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів і князя Ярослава Мудрого V ступеня. Також мав звання "Заслужений економіст України";

→ колишнього генпрокурора Віктора Пшонку, який був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;

→ екснардепа Андрія Деркача, який мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня;

→ голову Російської православної церкви патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), який мав орден князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Також президент позбавив почесного звання "Народний артист України" російських співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова й Олександра Малініна. Також це звання втратив композитор Ігор Крутой.

Співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк) і Таісія Повалій були позбавлені звання "Заслужений артист України".

Також до списку увійшли:

→ колишній нардеп, а нині "гауляйтер" Запорізької області Євген Балицький – орден "За заслуги" ІІІ ступеня;

→ український політик, а нині член "громадської палати Криму" Олександр Баталін – звання "Герой України", ордена "За заслуги" І-ІІ ступеня, Ярослава Мудрого V ступеня;

→ радянський і російський кіноактор Володимир Бортко – звання "Народний артист України".

12 листопада Україна ввела нові санкції проти Росії та Білорусі. У списку опинилися аеропорти та "губернатор" Севастополя.

20 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України.