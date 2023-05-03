Зеленский: Мы никаких месседжей Путину и России давно не отправляем

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет никаких месседжей для России и диктатора РФ Владимира Путина, и ему не интересно, что происходит в РФ и с россиянами. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 мая во время визита в Финляндию.

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Журналист спросил Зеленского и президента Финляндии Саули Ниинисте, какой месседж от этой встречи они хотели бы направить россиянам и Путину.

"Я хотел бы, чтобы была понятна позиция Украины. Мы никакие месседжи России, президенту Путину давно не отправляем. Мы боремся за свое государство – и сугубо на нашей земле. И сугубо за каждого человека Украины. Нам все равно, что происходит в России и с гражданами России. Нам не все равно, что происходит в Украине, на территорию которой – независимую – пришла российская оккупация и агрессия", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в то же время у него есть месседж для всего мира: объединяться ради того, чтобы вытеснить РФ с территории Украины, чтобы закончилась война. Президент также напомнил о предложенной Украиной формуле мира.

Финский лидер подчеркнул: "Месседж [к РФ] четкий – мы поддерживаем Украину, украинцев, их право на мирную жизнь. Они имеют право просто на справедливый мир. Это то, что мы будем дальше говорить, в том числе и Кремлю".

Сегодня Зеленский находится с визитом в Финляндии. Он сказал, что в Хельсинки примет участие во встрече с представителями североевропейских стран, "чтобы у нас была возможность иметь успех в контрнаступлении".

В ходе брифинга Зеленский прокомментировал взрывы над Кремлем – отметил, что Украина не атаковала Путина, "оставим это трибуналу".

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Оксана Житнюк

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