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Зеленский: Мы никаких месседжей Путину и России давно не отправляем

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 19:26
Зеленский: Мы никаких месседжей Путину и России давно не отправляем - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет никаких месседжей для России и диктатора РФ Владимира Путина, и ему не интересно, что происходит в РФ и с россиянами. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 мая во время визита в Финляндию.

Журналист спросил Зеленского и президента Финляндии Саули Ниинисте, какой месседж от этой встречи они хотели бы направить россиянам и Путину.

"Я хотел бы, чтобы была понятна позиция Украины. Мы никакие месседжи России, президенту Путину давно не отправляем. Мы боремся за свое государство – и сугубо на нашей земле. И сугубо за каждого человека Украины. Нам все равно, что происходит в России и с гражданами России. Нам не все равно, что происходит в Украине, на территорию которой – независимую – пришла российская оккупация и агрессия", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в то же время у него есть месседж для всего мира: объединяться ради того, чтобы вытеснить РФ с территории Украины, чтобы закончилась война. Президент также напомнил о предложенной Украиной формуле мира.

Финский лидер подчеркнул: "Месседж [к РФ] четкий – мы поддерживаем Украину, украинцев, их право на мирную жизнь. Они имеют право просто на справедливый мир. Это то, что мы будем дальше говорить, в том числе и Кремлю".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война владимир путин Финляндия Саули Ниинистё
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