Зеленский: Мы защищаем чужих детей. Не должно быть "дополнительных аргументов" для помощи

Президент заявил, что пока не все страны понимают, что Украина защищает их покой и их детей в то время, когда многие украинские дети гибнут

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает одной из главных задач на 2024 год – уменьшить количество стран, требующих найти "дополнительные аргументы", чтобы предоставить Украине помощь. Он заявил в совместном интервью с литовским президентом Гитанасом Науседой , что мир будет максимально крепким только тогда, когда осознает, что самая высокая цена этой войны – это человеческая жизнь.

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На вопрос журналиста, верит ли Зеленский в то, что Западная Европа будет с Украиной "столько, сколько вы хотите", а не столько, "сколько они смогут", президент ответил, что США и Западная Европа должны осознать, что Россия – это угроза для всех них, а Украина борется за весь мир.

"Украина тратит свои жизни, да, тратит деньги партнеров, тратит, конечно, оружие, но это наименьшая цена. Самая высокая цена – это человеческая жизнь, и мы все это осознаем. Когда мы все будем одинаково понимать – в тот момент мы будем самыми крепкими, наиболее объединенными, и это сократит время до окончания этой войны", – подчеркнул он.

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Зеленский рассказал, что многие страны понимают, что Украина защищает их покой и их детей в то время, когда много украинских детей погибает. В то же время есть те, кто говорит "найдут аргументы".

"Это трагедия, и люди даже прячут глаза. А есть те, кто говорит "найдите аргументы". Для нас очень важно, чтобы в этом году количество стран, которые говорят "найдите дополнительные аргументы для нас, чтобы мы вам помогали", было меньше, а не больше", – подчеркнул президент.

Глава государства подытожил, что в случае роста количества таких стран – возрастут шансы России на победу.

10 января президент на совместной пресс-конференции с литовским лидером заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне ожидает получить от союзников больше систем противовоздушной обороны: конкретные системы с конкретными ракетами, способные бороться против российской баллистики.

Также Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро. Зеленский добавил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств борьбы с российскими беспилотниками.

11 января стало известно, что премьер-министр Италии Мелони попытается убедить премьер-министра Венгрии Орбана отказаться от противодействия поддержке Украины со стороны Европейского Союза и улучшить отношения с Зеленским.

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