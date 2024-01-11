Зеленський: Україна захищає чужих дітей. Не має бути "додаткових аргументів" для допомоги

Президент заявив, що наразі не всі країни розуміють, що Україна захищає їхній спокій та їхніх дітей у той час, коли багато українських дітей гине

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає одним із головних завдань на 2024 рік – зменшити кількість країн, які вимагають знайти "додаткові аргументи", щоб надати Україні допомогу. Він заявив у с пільному інтерв’ю з литовським президентом Гітанасом Науседою , що світ буде найміцнішим лише тоді, коли усвідомить, що найвища ціна цієї війни – це людські життя.

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На запитання журналіста, чи вірить Зеленський у те, що Західна Європа буде з Україною "стільки, скільки ви хочете", а не стільки, "скільки вони зможуть", президент відповів, що США та Західна Європа мають усвідомити, що Росія – це загроза для всіх них, а Україна бореться за весь світ.

"Україна витрачає свої життя, так, витрачає гроші партнерів, витрачає, напевно, зброю, але це найменша ціна. Найвища ціна – це людське життя, і ми всі це усвідомлюємо. Коли ми всі будемо однаково розуміти – у той момент ми будемо найміцнішими, найбільш об'єднаними, й це скоротить час до закінчення цієї війни", – наголосив він.

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Зеленський розповів, що багато країн розуміють, що Україна захищає їхній спокій та їхніх дітей у той час, коли багато українських дітей гине. Водночас є ті, які кажуть "знайдуть аргументи".

"Це трагедія, і люди навіть ховають очі. А є ті, що кажуть "знайдіть аргументи". Для нас дуже важливо, щоб у цьому році кількість країн, які кажуть "знайдіть додаткові аргументи для нас, щоб ми вам допомагали", було менше, а не більше", – наголосив президент.

Глава держави підсумував, що у випадку зростання кількості таких країн – зростуть шанси Росії на перемогу.

10 січня президент на спільній пресконференції з литовським лідером заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні очікує отримати від союзників більше систем протиповітряної оборони: конкретні системи з конкретними ракетами, здатні боротися проти російської балістики.

Також Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро. Зеленський додав, що домовився з литовським президентом про спільне виробництво засобів для боротьби з російськими безпілотниками.

11 січня стало відомо, що прем'єр-міністерка Італії Мелоні намагатиметься переконати прем'єр-міністра Угорщини Орбана відмовитися від протидії підтримці України з боку Європейського Союзу та покращити стосунки з Зеленським.

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