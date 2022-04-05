Зеленский: Мы знаем, что оккупанты собираются делать на Донбассе. Продолжаем готовиться

Российские оккупанты планируют активные действия на восточном и южном направлениях Украины.Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 апреля.

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"Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать в Харькове, в некоторых других районах государства", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия концентрирует в указанных регионах огромное количество военных и техники.

"И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало. Будет больше", – сказал глава государства.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска перегруппировываются для подготовки наступательной операции на востоке Украины.

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Наталия Медведева

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